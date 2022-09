"Parte la pulizia straordinaria a Mondello e da 4 giorni nessuno raccoglie i rifiuti in via Cosenz"

Gallery



Ora si che andiamo bene: da quando è iniziata la pulizia di Mondello, la spazzatura in via Cosenz e in tutto il quartiere San Giovanni Apostolo non e' stata prelevata ed ora sono 4 giorni. Il dirigente della Rap, invece di vantarsi in tv dicendo che si stanno impiegando 90 persone e diversi mezzi, come se fosse una cosa eccezionale, mentre in città europee dovrebbero rientrare nella normalità, dovrebbe interessarsi anche di quanto succede negli altri quartieri.

Mi sembra un film già visto. Il neoassessore Mineo, a luglio ha annunciato i lavori di decespugliamento in via Regione Siciliana per poi, dopo due giorni sparire dalla circolazione sia lui, gli operai e i mezzi. Se questo e' il prezzo che debbono continuare a pagare i cittadini, meglio ritornare al vecchio sistema di prelievo giornaliero ma in tutta la città.