Via Corradino di Svevia invasa dai rifiuti: "Il ritiro della spazzatura è ormai un optional"

Vergogna! Dai giorni precedenti la Pasqua in Via Corradino di Svevia, traversa di Via Eugenio L'Emiro, non vengono ripuliti i cassonetti, che adesso sono diventati invisibili perché sommersi dalla montagna di rifiuti. Facciamo presente che la strada confina con la scuola elementare Gabelli dove ogni giorno ci sono bambini che non possono transitare sul marciapiedi perché invaso dai rifiuti.