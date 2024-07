In via Castellana l'immondizia cresce nelle aiuole

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vivo a Torino e una volta all'anno torno a Palermo per venire a trovare i miei genitori. Quest'anno più del solito ho trovato Palermo sporca ma lo spettacolo a cui assisto tutti i giorni è quello dell'immondizia lungo tutto il marciapiede di via Castellana, marciapiede che già è impraticabile di suo, visto che le radici degli alberi hanno sollevato la pavimentazione, in più la munnizza è ovunque e stanziale, sembra anzi crescere e adattarsi alla vegetazione accanto. Io sono arrivata il 22 giugno e non è cambiato nulla, neanche Santa Rosalia ha fatto il miracolo, neppure le persone con i camion della Rap che passano ogni tanto: si limitano a svuotare i cassonetti e poi girano la testa dall'altra parte e vanno avanti. Come tutti qui... Che tristezza.