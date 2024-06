Zona corso Calatafimi, distesa di immondizia in via Carmelo Onorato

Gallery



Nonostante non siamo nelle vicinanze delle feste di Natale, di Pasqua o in prossimità delle ferie di agosto, diverse strade di Palermo sono, vergognosamente, invase dai rifiuti. Qui siamo in via Carmelo Onorato, zona corso Calatafimi.

Questa volta quale scusa darà il Presidente della Rap ai palermitani? Quale argomento tireranno fuori i sindacati per difendere tutto questo? Visto il ciclico ripetersi di queste situazioni, sarebbe opportuno che tutto l'organo dirigenziale della Rap presentasse le dimissioni per "evidente incapacità" e il Comune provvedesse ad affidare ad altre aziende il decoro della città?