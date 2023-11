Questo è lo stato in cui troviamo in via Brunelleschi. Ormai conviviamo con questa indecenza e il cattivo odore da anni, però la cosa da mettere in risalto è che il nostro Comune entro il 4 dicembre, vuole pagata la Tari. Se si ritarda anche di un solo giorno il pagamento scattano le sanzioni: vergognatevi.