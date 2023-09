"In via Brunelleschi siamo sepolti dai rifiuti, tra un po' raggiungeranno Monte Pellegrino!"

Vorrei dare un suggerimento al sindaco: invece di transitare sempre nelle autostrade o per le vie del centro dove è quasi pulito, si faccia di tanto in tanto una passeggiatina nelle periferie di Palermo. Forse il sindaco non è al corrente, ma la munnizza a Palermo ci sta sotterrando! Mi chiedevo se forse non sarebbe il caso di aumentare un'altra volta la Tari, cosa ne pensa il sindaco?! Magari avremmo un servizio migliore? Forse, ma secondo me non cambierebbe nulla: è da giorni e giorni che in via Brunelleschi tra poco la munnizza raggiunge Monte Pellegrino e la Santuzza!