"Mercato del mobile" autorizzato in via Besio

Nella zona lo sanno tutti. Sui marciapiedi di via Besio puoi andare a gettare i tuoi vecchi mobili o cercarne qualcuno per casa tua. Peccato che tutto questo comporti il totale degrado della strada. Ma siccome la zona non è presidiata, gli incivili possono tranquillamente sguazzare senza paura di essere pizzicati.

Se casualmente vi capitasse di incrociare il tanto decantato Comitato interforze istituto per vigilare sul degrado e in particolare sull'abbandono illecito di rifiuti, fateci sapere... così stappiamo una bottiglia. Temo non si sentirà nessuno. E Palermo affoga sempre più nel degrado.