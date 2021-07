"Santa Rosalia pensaci tu... Trasforma il degrado in bellezza"

Gallery



Santa Rosalia nostra cara Patrona, libera Palermo che tanto ti è cara da ogni schiavitù che l'afflige. Donaci amministratori capaci e innamorati di questa città che un tempo era chiamata felicissima. Illumina le menti di coloro che dovrebbero custodirla e proteggerla da incivili e irresponsabili. Prendi sotto il tuo santo patrocinio il primo cittadino e dagli luce e serietà di amministrare in coscienza e giustizia. Apri la sua mente alla realtà che lo circonda. Ti offriamo tutto il degrado in cui siamo caduti. Tu trasformalo in prosperità e bellezza. Grazie nostra cara Santuzza, solo in te confidiamo, solo in te speriamo. (Nella fotoi il degrado di via Bernini dove da giorni la Rap non svuota i contenitori della differenziata e della indifferenziata)