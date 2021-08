La chiamano "transizione ecologica"

La transizione ecologica a Palermo è già una realtà. Nel senso che ormai, contrariamente a quanto accadeva in passato, la Rap non interviene neppure su segnalazione. Proprio dalle pagine di PalermoToday già lo scorso 15 agosto era stato chiesto un intervento di bonifica su via Bernini, con una lettera aperta al sig Sindaco di Palermo e per conoscenza al sig Presidente Rap Caruso. Ma ovviamente la richiesta è stata disattesa. Probabilmente si attende "la transizione ecologica ". Dovremo forse aspettare l'assunzione dei nuovi autisti Rap per ottenere un minimo di decoro? Mi raccomando palermitani, fate la raccolta differenziata, che poi passa il sindaco a ritirare!