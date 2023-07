Noce, sacchi di rifiuti abbandonati in strada dalla Rap per 15 giorni

Quasi 15 giorni fa una squadra di operatori ecologici ha svolto un buon servizio nella zona limitrofa a via Serradifalco raccogliendo i rifiuti che i "panormosauri" avevano lasciato sul marciapiede. Li hanno raccolti in grandi sacchi verdi, marchiati Rap, e li hanno lasciati negli angoli delle strade, pronti per essere ritirati. I grandi sacchi verdi però sono sempre lì, alcuni sono stati aperti da animali, altri schiacciati dai parcheggiatori incivili. "Il mio si sentiva solo", avrà pensato qualche panormosauro così adesso è in compagnia di sacchi di immondizia donati da vicini. Piccole discariche crescono.