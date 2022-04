Monreale, rifiuti abbandonati in via Antonio Veneziano: "Spettacolo desolante"

Spettacolo desolante, e purtroppo consueto, nella centralissima via Antonio Veneziano, a Monreale. Come è possibile vedere dalla foto, la strada è piena di rifiuti. Inutili i miei sedici anni di sollecitazioni inoltrate, attraverso pec, email ordinarie e segnalazioni a mezzo stampa, ai vari sindaci che si sono nel tempo succeduti. Quello dell'anfratto del "ferro", non è l'unico punto della citata via Antonio Veneziano e del Comune, dove i rifiuti, specie nel fine settimana, vengono depositati e accatastati, da gente che di differenziare la spazzatura proprio non ne vuol sapere.

E' impossibile che nessuno veda e nessuno sappia chi trasgredisce e risulta altresì insopportabile dover pagare contributi iniqui e esosi che mai calano, proprio a causa del mancato conferimento nei giorni assegnati da ordinanza comunale. Evidenzio che la situazione del luogo, oltre ad essere visivamente scandalosa per un Comune turistico, è deprecabile e molto pericolosa, anche dal punto di vista igienico-sanitario, tanto che la costante presenza di ratti di fogna è ben visibile e nota a tutti, a cominciare dai commercianti della zona, spesso ridotti al silezio da coloro i quali, venendo redarguiti, minacciano, offendono e cercano d'intimorire. A quanto pare, l'amministrazione guidata dal sindaco Arcidiacono, sembra non essere per nulla scalfita dall'indecoroso spettacolo evidenziato.