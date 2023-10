Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da un anno abito in via Antonio Veneziano e non ho mai visto uno spazzino pulire questa strada. I cestini sono pieni di spazzatura; poi non capisco perché il Comune non prende provvedimenti seri per i padroni dei cani che lasciano per strada i sacchettini con dentro le feci. Perché non raccogliere i bisogni del cane?