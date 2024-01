Via Ammiraglio Rizzo, rifiuti lasciati in strada dopo la raccolta

Questa mattina il tratto di via Ammiraglio Rizzo tra il civico 41 e 43 (all'incrocio con via Castellana Bandiera) si è svegliato così. I cassonetti che da un paio di giorni erano stracolmi appaiono svuotati e i rifiuti che contenevano sono riversi tra asfalto e marciapiede. Palermo città metropolitana, Palermo smartcity osano dire, capitale della cultura. Ma siamo indietro anni luce se neanche riescono a fornire servizi base e che noi cittadini paghiamo profumatamente. A breve partirà la differenziata in questa zona: ho paura, paura di vedere sotto casa cumuli di rifiuti non raccolti.