Ci troviamo nel lungomare Cristoforo Colombo, all'Addaura, all'altezza di Via Gomez Alonzo de Espinosa. Questo varco pubblico per il mare non è stato contemplato nel piano di pulizia straordinaria della Rap?