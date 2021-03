Rifiuti pericolosi tra gli alberi della via Sammartino

Ancora sacchetti d’immondizia e rifiuti pericolosi, incivilmente lasciati tra le radici degli enormi Ficus verdeggianti della via Sammartino. Gli alberi urbani, capaci di cambiare il volto e l’aria delle nostre città, riducendo le emissioni di Co2 e lo smog, sono spesso degradati e inquinati da rifiuti come lo pneumatico, che rappresentano un rischio immediato o potenziale di sviluppo di altri fenomeni di inquinamento, come quello dell’aria oltre che estetico-paesaggistico. E' davvero un’impresa sovrumana poter mantenere la nostra città pulita e ricambiare con un gesto, ciò che gli alberi ci aiutano a mantenere nitida, cioè l’aria?