Via Salvatore Pelligra, 7 · Montegrappa-Santa Maria di Gesù

Via Salvatore Pelligra, 7 · Montegrappa-Santa Maria di Gesù

In via Salvatore Pelligra siamo inondati di cumuli di rifiuti e i topi sono sempe di più. Tutto questo degrado si trova davanti a un bar. Con tutto quello che c'è in questo periodo di pandemia, avere problemi sempre con i rifiuti è la ciliegina sulla torta.