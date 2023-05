Ecco come si presenta il "salotto" della città: tra rifiuti non raccolti e topi

Via Principe di Belmonte · Politeama

Stamattina via Principe di Belmonte si è svegliata tra sacchetti pieni di plastica lasciati ai piedi degli alberi che non sono stati raccolti dalla Rap. Il "salotto" della città, percorso ogni giorno da tanti turisti, si presenta quindi invaso dai rifiuti. Non solo: da tempo i residenti lamentano la presenza di topi. Sembra che ad attirare i roditori siano ancora una volta i rifiuti abbandonati da alcune attività commerciali che si trovano nella strada.