Via Brancato Francesco, 1 · Zisa

Allego foto delle condizioni igieniche in cui viviamo in via Francesco Brancato. Nonostante le svariate segnalazioni a Rap e Dipartimento igiene e sanità, questa è la situazione. La strada è piena di gatti randagi, poiché ci sta anche una colonia e topi, ratti e insetti di ogni genere. Inoltre tutto ciò avviene davanti a una scuola elementare, è inaccettabile.