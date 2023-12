Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via alla Falconara, all’altezza di via Andrea da Burgio, zona Baida, in presenza dei cassonetti dell’immodizia, oggi e non solo oggi i topi fanno festa. Non so se dal video si riesca a percepire la quantità di topi presenti nei cassonetti, ma vi posso assicurare che il loro rumore mi ha intimorito parecchio.