In via Pier Luigi Deodato ormai c'è da diversi giorni una discarica, con le temperature calde passare a piedi da li non è il massimo. Puzza, insetti e topi che vanno a cibarsi. Condizioni igienico-sanitarie da horror per non parlare della carreggiata occupata da immondizia che non viene più ritirata giornalmente come mesi fa. Torniamo indietro, eppure un miglioramento si era intravisto.