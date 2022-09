Rifiuti in strada, lo straordinario non serve se non si garantisce l’ordinario: "Salvate Palermo!"

Andando in giro per nell'ottava circoscrizione (nella foto un tratto di via Ammiraglio Rizzo) e non solo, in questi ultimi giorni si nota una città più sporca di prima. Come volevasi dimostrare il piano straordinario di raccolta rifiuti predisposto dal Comune insieme a Rap e Reset e partito il 12 settembre 2022, sta togliendo l'immondizia e i rifiuti ingombranti pregressi buttati in questa città incivile e sporca ormai da anni, ma purtroppo sta penalizzando la raccolta ordinaria dei rifiuti.

E' mai possibile che in questa città non si possa fare mai un lavoro per bene? La raccolta straordinaria dei rifiuti andrebbe accompagnata con quella costante e ordinaria che non dovrebbe mai essere tralasciata. Altrimenti fare una raccolta straordinaria non serve a nulla. Palermo è la quinta città d'Italia, ma i servizi e la mentalità sono da paese da terzo mondo. Da qui a dicembre, quando sarà terminato il piano straordinario di pulizia, siccome i controlli e la pulizia ordinaria stanno segnando il passo, l'unico risultato che si sarà ottenuto (come al solito a spese dei contribuenti) sarà quello di avere le ultime zone interessate dal piano, pulite e decorose (almeno si spera), mentre quelle che invece si stanno pulendo in questa fase iniziale, saranno completamente sporche, forse anche più di prima.

Ci vogliono controlli capillari anche con l'ausilio di telecamere e sanzioni severe. Non ci vuole una mente geniale per capire che il problema principale sono quei cittadini che, con estremo menefreghismo e inciviltà, continuano a buttare i rifiuti (di piccole e grandi dimensioni) a terra, ma i nostri politici e i nostri amministratori, questa cosa continuano a non capirla o forse fanno finta di non capirla, perché è più comodo girarsi dall'altra parte.

Mauro Lupo