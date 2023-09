Degrado al Villaggio Santa Rosalia: "Servirebbe un machete per farsi strada tra sterpaglie e rifiuti"

Questa è la situazione che giornalmente bisogna affrontare al Villaggio Santa Rosalia per attraversare il quartiere da un marciapiede ad un altro. Servirebbe un macete per districarsi tra la foresta amazzonica di sterpaglie e spazzatura che si incontrano lungo il cammino. Una situazione veramente indecente che rappresenta la vera faccia di questa città, che si fa bella per i turisti ma che versa in una profonda crisi amministrativa che dura ormai da decenni e che lascia i cittadini in una situazione di degrado diventata ormai insostenibile. Qui non si tratta di chi "lo sa fare" e di chi non lo sa fare, qui si tratta di non volerlo fare... Poveri noi!