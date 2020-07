Via Sciuti, passeggiata tra le cartacce

Segnalo lo stato di perenne incuria e sporcizia in cui si trovano via Giuseppe Sciuti e Largo Paul Harris (ex via Umberto Giordano). C'è un tappeto di foglie che non si vede il marciapiede, foglie che vengono buttate nelle aiuole per provare a risolvere il problema ma è come nascondere la polvere sotto il tappeto e, prima o poi uscirà fuori. Spazzini che non passano mai e infatti la strada è piena di cartacce e qualsiasi tipo di rifiuto. I cestini un giorno sì e uno no, traboccano di rifiuti. Sembra di essere in una città del terzo mondo per i servizi che abbiamo. In largo Paul Harris c'è da due anni una sedia buttata là; Rap prende la segnalazione ma non agisce.