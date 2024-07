Gallery









Ormai da più di un mese le persone in attesa degli autobus in piazza Giovanni Paolo II (ex De Gasperi) sono costrette ad aspettare tra cumuli di rifiuti presenti nelle 4 aiuole vicino alle fermate. Vestiti, immondizia, cumuli di bottiglie simboleggiano una vergogna che si protrae da più di 30 giorni. Ma tanto l’importante è fare il Festino...