"Cercasi spazzino in via Joppolo"

Siamo in via Beniamino Joppolo, sono infiniti mesi che non c'è più traccia di un operatore ecologico, spazzino, un qualsiasi addetto che provveda alla pulizia della zona. E' mai possibile che per avere un servizio ordinario si debba sempre ricorrere a segnalare il degrado? Saremo fortunati e ingenui creduloni se verrà qualcuno che, di malavoglia, provvederà a pulire il 20% dell'area. Passeranno poi altri mesi o anni, a conti fatti in un anno potremo godere di una strada pulita solo per circa una settimana, per il resto solo uno schifo inguardabile. C'è da vergognarsi per come viene gestito il servizio, ma a pochi importa!