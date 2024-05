"Torno a Palermo e resto disgustato dalla sporcizia: si prenda esempio da altre città"

Riceviamo e pubblichiamo.

A metà aprile siamo stati a Palermo, mia città natia fino all'età di 24 anni, e sono rimasto molto colpito dalla sporcizia, dal degrado in cui versa la città, segnalando soprattutto il pessimo stato delle isole pedonali di via Maqueda, Ruggero Settimo, la zona del Politeama e corso Vittorio Emanuele: asfalto lurido dove in passato era attraversato da migliaia di motoveicoli, che andava sostituito da pavimenti in autobloccante, pietra di lucerna, o altri laterizi che gli amministratori del Comune di Palermo dovrebbero utilizzare per rendere accogliente, decorosa, elegante una città, culla di tutte le Culture del Mediterraneo, meta di turismo mondiale.

Questo per evitare che visitatori rimangano disgustati come me dalla sporcizia, dal luridume, dallo stato di abbandono in cui versa tutto il centro storico. Io mi vergogno e chiedo ai signori governanti regionali e comunali non esclusi i cittadini molto disattenti, indifferenti e acquiescenti: ma hanno un po' di orgoglio? Dove vivono? Non vanno in giro per il mondo, in altre città italiane?

Bisogna risvegliare l'orgoglio dei giovani palermitani, partendo dalle scuole elementari, affinché amino e rispettino la città dove vivono, partecipando attivamente. La foto allegata è un esempio per i signori amministratori di Palermo di come si realizzano le isole pedonali: ritrae la via Mateotti a Sanremo, prima asfaltata e attraversata da motoveicoli.

Grazie per la cortese attenzione, cordiali saluti.