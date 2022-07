Via Scalo di Sferracavallo · Sferracavallo

Via Scalo di Sferracavallo · Sferracavallo

Queste sono le condizioni della nostra spiaggia a Sferracavallo: le immagini si commentano da sole. Siamo venute per prendere un po' di sole nella spiagetta in via Scalo di Sferracavallo e ci siamo trovati davanti a questo scempio...

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da un lettore