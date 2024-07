Vergine Maria, tra rifiuti in spiaggia e sosta selvaggia: "Occorre ridare dignità alla borgata"

Riceviamo e pubblichiamo.

Faccio questa segnalazione per denunciare quanto accade nella borgata di Vergine Maria ed in particolare la spiaggia ed è un problema che si ripete ogni estate e quest'anno ha raggiunto il culmine. E' appena iniziato il mese di luglio ed è presente una montagna di immondizia, che già di per sé, ma con il caldo ancor di più, può arrecare problemi di infezioni e presenza di ratti che sappiamo essere veicoli di malattie varie. Come se non bastasse, vi è anche un altro problema: i vari veicoli posteggiati direttamente in spiaggia, che sono anche un ostacolo per i bagnanti, ma anche per eventuali veicoli di soccorso, qualora dovesse esserci un'emergenza che implica la discesa sino in spiaggia.

Inoltre anche il resto della borgata è vittima della sosta selvaggia, non c'è più ritegno su come posteggiare le vetture, che sono arrivate ad occupare, anche la zona riservata ai mezzi pubblici, che non hanno più modo di effettuare le rituali soste di servizio o di salita/discesa dei viaggiatori e nella miglior delle ipotesi, queste operazioni avvengono con non pochi disagi per la circolazione. Il tutto avviene nella completa indifferenza sia consiglieri di circoscrizione che forze dell'ordine tutte ed in particolar modo i vigili urbani, i diretti interessati a dar seguito a segnalazioni del genere e risolverle di conseguenza, tutti più volte avvisati.

Spero che questa segnalazione, portata alla vostra attenzione, abbia un seguito, nonché permetta di restituire alla borgata un po' di dignità nei confronti degli abitanti ed essere rivalutata da molti turisti che come ogni anno non mancano, ma ai quali viene offerto, nostro malgrado, uno spettacolo indecoroso, che non si addice alla nostra borgata. Allego qualche foto attestante lo stato dei luoghi.