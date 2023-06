Distesa di rifiuti in via Messina Marine

Via Messina Marine · Brancaccio

Via Messina Marine · Brancaccio

E' oramai una consuetudine. Fa parte del nostro patrimonio culturale, passeggiare tra le strade della Palermo "bene e non" imbattersi nelle nuove piramidi contemporanee fatte di "munnizza". Qui siamo in via Messine Marine.

Il nuovo sindaco, nonché ex magnifico rettore, ci sta donando una forma di arte alla quale eravamo parzialmente abituati. Ma che oggi ha raggiunto la sua massima espressione. Colgo quindi l'occasione di ringraziarlo calorosamente e lo invito anzi ad aumentare la tari affinché noi cittadini possiamo dare il nostro contributo alla città, testimone di arte nel mondo.