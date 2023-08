"In via Domenico Russo la pulizia delle strade anche a Ferragosto, anzi no: era una passeggiata!"

Via Domenico Russo, 13 · Mezzomonreale-Villa Tasca

Via Domenico Russo, 13 · Mezzomonreale-Villa Tasca

Gallery









Mi sono meravigliato a vedere una spazzatrice il 15 agosto. Ho pensato: "Ottimo". E invece alla fine, dopo tanto di foto fatte davanti l'operatore, questi prende e va via. Nonostante le poche auto in sosta, il risultato dopo più di un'ora di andirivieni col mezzo è stato il nulla. Più sporco di prima. Complimenti all'operatore e complimenti alla Rap che non controlla l'operato dei propri dipendenti.