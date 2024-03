Viale Regione, il sovrapassaggio vicino all'ex motel Agip è sporco da mesi

Gallery





Alcuni giorni fa mi sono ritrovata a prendere l'ascensore e passaggio pedonale di viale Regione siciliana vicino all'ex motel Agip con i miei due figli. Ci siamo imbattuti in feci, pipì, vestiti buttati a terra, piumoni e puzza insopportabile. Ho già inviato segnalazioni al Comune, all'Amat e a Legambiente. Mi chiedo e vi chiedo: come mai non vengono più puliti? Forse la prossima volta mi conviene rischiare e attraversare la strada... Sono stati fatti apposta per sorpassare viale Regione siciliana con tanto di telecamere (finte). Non tollero l'incivilità, ma una volta tanto si potrebbero anche pulire.