I bimbi della scuola Perez respirano "munnizza"

Da più di un mese, addossati alla parete laterale della scuola Perez, nell'omonima via, si trovano cumuli di materiale di risulta. Dalla foto si evince di cosa si tratti: materassi, pezzi di mobili in legno, televisori, oltre agli immancabili sacchetti della spazzatura comune. E' assurdo che tutto ciò stia diventando la regola e non l'eccezione: istituzioni assenti, è vero! Ma anche cittadini non curanti del bene comune. D'altronde in Sicilia (e parlo da siciliano doc) il bene comune è "bene di nuddu". Aiuto! Qualcuno ci salvi! Fra Gaetano Morreale, ofm - parroco della parrocchia Sant'Antonino (zona Oreto).