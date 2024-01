Cumuli di rifiuti davanti alla scuola Nuccio: "I nostri bimbi costretti a subire tutto questo degrado"

Via Antonio Mongitore · Palazzo Reale-Monte di pietà

Da più di una settimana, davanti alla scuola elementare Nuccio, la situazione è imbarazzante. Cumuli di immondizia non prelevati dalla Rap.

Le mamme stamattina si chiedevano: "Ma questa amministrazione dov’è?" Varie sono state le segnalazioni a mezzo pec alla Rap ed al Comune invitati a rimuovere i rifiuti per evitare che i bambini, stamani al rientro a scuola, fossero accolti da cotanto degrado, cattivo odore, blatte e topi che si muovono indisturbati in quella che è una zona ormai abbandonata a se stessa.

Ci si chiede inoltre, come mai questa situazione non si verifica nelle zone più importanti della città. "Forse siamo cittadini di serie C?", dice una mamma quasi con le lacrime agli occhi.

I nostri bimbi sono trattati come animali, siamo costretti a tutto questo degrado e poi in tv ci parlano di bellezza e di cura della città. Paghiamo la Tari e nessuno ci garantisce! E' solo una vergogna!