in

in

in

in

Lunedì è stata pianificata la pulizia di via dei Cantieri: nonostante i divieti di rimozione, però, molti rifiuti non sono stati raccolti.

Via dei Cantieri · Montepellegrino

Via dei Cantieri · Montepellegrino

Rifiuti non raccolti in via dei Cantieri: "E meno male che era stata programmata la pulizia"