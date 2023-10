Cittadini puliscono via Altofonte: "La strada però è di nuovo piena di rifiuti"

Via Altofonte, lato piazza Turba, versa in condizioni indecenti a causa di chi l'ha adibita a discarica. Due cittadini - Giovanni e Diletta Nuzzo (mio padre ed io - si sono prestati a pulire domenica mattina sotto il sole e già è nuovamente piena di rifiuti. Non c'è videosorveglianza nonostante il cartello, la polizia dalla caserma passa sempre ma non controlla chi butta i rifiuti ingombranti invece di chiamare la Rap.