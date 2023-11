Via Serradifalco: "E anche oggi i rifiuti li raccoglieranno... domani!"

Gallery







E anche oggi, 2 novembre, ritirano l’immondizia domani! Chissà forse è festa anche per gli operatori della Rap! Peccato però che ieri ci fosse da scendere la plastica e come vedete in foto è una grande quantità che con vento e maltempo rischia di volare in strada, oltre al fatto poi che la colonia di gatti sotto casa potrebbe divertirsi a giocare con polistirolo e altro. Che dire? Se questa plastica rimarrà anche stasera non oso immaginare tra i rifiuti di oggi cosa si combinerà! Come sempre spero in un pronto intervento dalle autorità competenti.