La pista ciclabile di via Don Orione invasa dai rifiuti. E' mai possibile che il Comune non provveda ad installare delle telecamere al fine di debellare questo fenomeno di degrado urbano? I nostri figli hanno il diritto di poter usare la pista ciclabile in tutta sicurezza edi non dover scendere dal marciapiede col rischio di essere investiti!