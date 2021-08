Piazza principe di Camporeale, la villetta è abbandonata a se stessa

Gallery





Degrado assoluto nell’area verde di piazza principe di Camporeale. Lo stesso luogo era stato dato in affidamento all’associazione "Basta Volerlo" che ne aveva fatto richiesta e la villetta avevo ripreso a splendere, a giugno però è arrivata la revoca per l’inizio dei lavori al collettore fognario che ad oggi non sono mai partiti. Ci chiediamo il senso di questa decisione, meglio lasciare un’area sporca con bottiglie di birra e cartoni di vino sparsi per tutto il prato incurato o una spazio verde pulito in cui i cittadini possono trascorrere del tempo libero per fare un po’ di sport, leggere un libro, passeggiare con il proprio animale domestico o giocare con i bambini? E poi perché non utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per rendere la nostra città più bella e pulita? Perché non sono stati attivati i Puc (Progetti Utili alla Collettività)?