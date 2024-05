Piazza Magione: "I bambini giocano tra i rifiuti..."

Gallery









Sono nata e cresciuta in questa città, ho provato ad andare via, ma non esistono città al mondo come Palermo. Con tutte le sue bellezze ma anche con tutte le sue contraddizioni. Oggi 23 maggio 2024 mi ritrovo ad andare a prendere il bambino all’uscita della scuola Ics Rita Borsellino di piazza Magione e ad assistere a questo trionfo di sporcizia: i bambini hanno giocato, come tutti i pomeriggi, tra le bottigliette di plastica abbandonate. Quale esempio vogliamo dare alle generazioni future? Tutto questo mi crea amarezza. Buona commemorazione anche a voi!