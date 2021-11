Piazza Giovanni Paolo II invasa dai rifiuti: "Forza Palermo sempre! Ma chi pulisce dopo le partite?"

Forza Palermo sempre! Ma chi pulisce dopo le partite? Quando il Palermo era in serie A alla fine di ogni partita, la Rap organizzava, nel giro di poche ore, una pulizia straordinaria del piazzale papa Giovanni Paolo II, sede del “villaggio gastronomico”…e ora?? È vero che siamo in serie C , ma dobbiamo aspettare di tornare in A per avere di nuovo servizi decenti e un minimo di decoro? La “promozione” di una città non è solo risultati sportivi. Si può anche giocare in C, ma la città (come dimostra la tifoseria organizzata e non) deve mostrare dignità.