Il centro storico di Palermo è spesso pieno di cumuli di immondizia in quasi tutte le strade. Il presidente nazionale del partito politico Movimento dei Diritti Fabrizio Sanfilippo ha già comunicato agli enti competenti di intervenire in tempi brevi per rimuovere i rifiuti. Speriamo in un tempestivo intervento da parte dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti.