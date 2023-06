Degrado in pieno centro: un frigorifero abbandonato ai piedi di Ignazio Florio

“Il salotto buono di Palermo", piazza Ignazio Florio, ormai da troppi anni la gestione - poco logica - dei rifiuti ha portato alla paradossale identificazione di ogni luogo come adatto per scaricare ciò che è rotto o non serve più. Inoltre i continui disservizi, la mancanza di un piano per risolvere l’emergenza rifiuti ed ancora l’imposizione di essere più vicini all’ambiente senza una capillare sensibilizzazione e costante educazione non ha piegato il cittadino alle buone pratiche della differenziata. Ripeto è il salotto buono di Palermo non è l’abbandonata periferia degli anni '90 della quale tutti ci vergognavamo.