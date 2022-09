Raccolta dei rifiuti, se questo è il piano straordinario...

Lo avevamo intuito che il trucco c'era. Praticamente per far partire il piano straordinario di pulizia della città da Partanna Mondello, hanno tralasciato di fare l'ordinario negli altri quartieri. Anche stamattina dopo lo stop domenicale, il quartiere Uditore (nelle foto via Bernini e via Tiepolo) non sono stati ripuliti, con le ovvie conseguenze di degrado e fetore di ogni genere.

Complimenti, bella idea il piano straordinario. Così mentre un singolo quartiere viene tirato a lucido, tutti gli altri diventano una fogna. Il gioco delle tre carte è servito! D'altra parte, com'era possibile che improvvisamente dal nulla si materializzassero una tale quantità di uomini e mezzi da concentrare in una sola zona?

Era ovvio che c'era il trucco! La nuova amministrazione sembra, così, totalmente sovrapponibile alla precedente. Senza contare che se la pulizia straordinaria non è accompagnata da seri controlli ed esemplari sanzioni, sarà tutto vano. L'incivilta dei troppi palermitani avrà la meglio.