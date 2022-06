Via Leonardo da Vinci · Uditore-Passo di Rigano

Da circa due mesi in via Leonardo da Vinci, angolo via Casalini, c'è una discarica a cielo aperto. Le cassette di frutta abbandonate anche sopra alla pensilina della fermata dell'autobus. Chi di dovere intervenga.