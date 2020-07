Via Lussemburgo, un residente denuncia: "Gli operatori Rap lasciano cadere i rifiuti in strada"

Vorrei segnalare l’ennesimo episodio di totale strafottenza da parte degli operatori della Rap. Come ormai capitato più e più volte, la totale noncuranza degli operatori nelle operazioni di carico dei rifiuti fa si che buona parte degli stessi cadano sul manto stradale.

Inutile dire che per i netturbini sia assolutamente inconcepibile impegnarsi a raccogliere i rifiuti caduti. Meglio lasciarli per terra: a chi dovrebbe importare? Loro dovrebbero aiutare Palermo a restare pulita. Se neanche loro, però, riescono a sentirsi un minimo responsabili per la pulizia della città, forse dovremmo davvero rassegnarci al fatto che Palermo sia senza speranza. Che tristezza!