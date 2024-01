Rifiuti non rimossi dopo il mercatino di via Nina Siciliana: "Ogni volta è così"

Gallery









Questa mattina si presenta, come ogni volta, cosi il piazzale di via Nina Siciliana dove il venerdì fanno il mercatino. La domanda sorge spontanea: Perché non fornire i sacchi della spazzatura ai mercatari invitandoli a mettere lì gli scarti? Cosi facendo si eviterebbe non solo lo spettacolo indecoroso ma anche la riduzione di mezzi e personale per la pulizia del piazzale che come si evince dalle foto deve essere ancora fatta Ai signori amministratori vorrei invece chiedere: perché non hanno ancora fatto il regolamento dei mercati obbligandoli a fare quanto sottolineato precedentemente?