"Quei rifiuti non raccolti e l'imbarazzo di invitare amici e parenti a casa"

Riuscite ad immaginare cosa si prova ad uscire dal portone di casa e trovare un cumulo di immondizia tale da non poter passare? Oppure immaginate la vergogna che si prova ad invitare a casa amici o parenti e ad accoglierli in questo modo? Probabilmente se siete di Palermo riuscirete ad immaginarlo benissimo. Da mercoledì 8 novembre questa è la situazione davanti al portone del condominio in cui abitano ben 80 famiglie in viale Regione Siciliana. Ennesima dimostrazione di inefficienza dei servizi della nostra città.