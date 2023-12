in

in

in

Degrado rifiuti abbandonati e maleodoranti in via Ruggero Marturano. Dov’è’ finita la Rap?

Via Ruggero Marturano, 22 · Montepellegrino

Via Ruggero Marturano, 22 · Montepellegrino

Rifiuti non raccolti in via Ruggero Marturano: "Dov'è finita la Rap?"