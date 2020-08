Monreale, via Antonio Veneziano sempre tra i rifiuti

Dalle miei scatti fotografici di ieri, 28 agosto 2020, si evince quanto la situazione, più volte da me segnalata senza successo e fattivo riscontro all'Amministrazione comunale, sortisca gli effetti da me sperati. A poco, sino ad oggi, è valso presentare dettagliati esposti alla stazione dei carabinieri, perchè la raccolta differenziata, ben funzionante nel centro storico della Città un tempo normanna, non viene per nulla effettuata dalla gran parte dei residenti. Le reiterate promesse di installazione di telecamere, così come la auspicata e da me più volte richiesta, presenza della polizia municipale, non si è mai vista e quando questa è stata inserita nell'ordine del giorno, non ha sortito alcun effetto, vuoi perchè gli agenti si sono subito resi visibili e vuoi perchè, la loro presenza, è stata resa vana dal passaparola telefonico degli stessi abitanti della zona. Manca, a mio avviso, la volontà concreta d'individuare e sanzionare i trasgressori.