Ancora una volta Mondello dimenticata in mezzo ai rifiuti

Da giorni le istituzioni di competenza nel settore non vengono a ritirare i rifiuti, in via Pindaro, come in tutta Mondello, che stanno aumentando a dismisura coprendo anche la strada.

Si parlava di pulizia straordinaria e per l'ennesima volta noi cittadini veniamo presi in giro. Il Comune faccia qualcosa. In questa città non si vive più, ma si sopravvive tra i rifiuti, il degrado e l'inesistente quotidiana manutenzione dei luoghi pubblici.